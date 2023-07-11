В США нашли новый метод лечения раковых опухолей

Исследователи из Йельского университета США разработали новую технологию лечения рака с помощью генного редактирования CRISPR. Об этом сообщает журнал Science.

Фото: Fotodom.ru

Учёные применили данную технологию для удаления дополнительных хромосом из раковых клеток, которые не могут неконтролируемо размножаться без этих молекул ДНК.

Руководитель исследовательской группы Джейсон Шелтцер сообщил, что они использовали генно-инженерный метод CRISPR. Он предполагает новый подход к удалению хромосом из раковых клеток. Это считается важным техническим достижением.

Дело в том, что клетки здорового человека содержат 23 пары хромосом. Но уже более 100 лет назад заметили, что большинство раковых клеток имеют дополнительные молекулы ДНК. Это состояние известно как анеуплоидия.

После удаления дополнительных хромосом учёные обнаружили, что клетки потеряли способность формировать злокачественные опухоли. Шелтцер отметил, что анеуплоидия может служить потенциальной терапевтической мишенью для лечения онкологии.

Специалист также подчеркнул, что результаты исследования являются предварительными и требуют дальнейших испытаний на живых организмах.

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Профилактика рака