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Пандемия вызвала проблемы с развитием у детей

2:34
Наука

Мир изменился для всех нас, когда в 2020 году мы внезапно оказались во власти пандемии. COVID отправил нас в изоляцию, чтобы сдержать распространение вируса до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Пандемия вызвала проблемы с развитием у детей
Фото: news.myseldon.com

Перспектива исследования

Группа исследователей взяла на себя миссию понять жизнь детей, родившихся во время пандемии, и выяснить потенциальные последствия для их общего здоровья и развития.

В ходе последнего исследования учёные обнаружили, что к двум годам дети, родившиеся во время пандемии, имели поразительное сходство с детьми, родившимися до пандемии, в плане поведения и развития, за исключением общения.

Влияние на социальную жизнь и развитие

Исследование показало, что младенцы, родившиеся во время пандемии, имели ограниченное социальное взаимодействие. Из-за ограничений COVID такие мероприятия, как родительские и детские группы, были отменены, а посещения других домов были сокращены. Об этом сообщает издание The Conversation

К шестимесячному возрасту этих младенцев целовали в среднем только три человека, включая их родителей. Эта статистика говорит о том, что у них был минимальный контакт с родственниками или друзьями семьи. Кроме того, каждый четвертый малыш к своему первому дню рождения не встречал другого ребенка того же возраста.

Руководство и рекомендации

Исследования, проведенные другими группами в разных странах, также показали, что дети, родившиеся незадолго до или во время пандемии, демонстрировали несколько более низкие показатели развития.

Сейчас, когда пандемические меры отменены, очень важно, чтобы все дети, родившиеся во время пандемии, активно изучали окружающий мир.

Семьям следует поощрять общение с родственниками и друзьями, что позволит ребенку получить более широкий спектр социальных связей. Участие в игровых группах дает возможность малышам общаться со сверстниками.

Всем детям необходимо пройти скрининг развития, который обычно предлагается в рамках национальных программ. Если у семьи возникают конкретные опасения, им рекомендуется обратиться к медицинским работникам для более подробного обсуждения развития ребенка. Такой проактивный подход гарантирует, что дети со специфическими проблемами в развитии смогут получить необходимую им раннюю и целенаправленную поддержку.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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