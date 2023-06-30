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Учёные НИУ ВШЭ назвали факторы, которые привлекают женщин в бизнес

3:01
Наука

Создание собственного бизнеса — занятие, менее распространенное среди женщин по сравнению с молодыми мужчинами, и этот гендерный разрыв сохраняется во всем мире. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) изучили влияние поддержки семьи и национальных культурных ценностей на женщин-предпринимателей. Совместный исследовательский семинар под названием "Как преодолеть гендерный разрыв в предпринимательстве: роль близкого окружения и национальной культуры" прошел в рамках стратегического проекта "Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире", реализуемого в рамках программы "Приоритет 2030".

Учёные НИУ ВШЭ назвали факторы, которые привлекают женщин в бизнес
Фото: demo.creativesplanet.com

Выявление гендерного разрыва

В ходе исследования была изучена выборка из 125 000 студентов из 33 стран, при этом основное внимание было уделено студентам в связи со значительным присутствием студенческого предпринимательства в молодежном бизнес-ландшафте благодаря соответствующим университетским программам. Исследование получило финансовую поддержку от Программы фундаментальных исследований ВШЭ в сотрудничестве с коллегами из Франции, Швеции и Эстонии.

На протяжении многих лет в сфере предпринимательства наблюдается гендерный разрыв. По данным Глобального исследования предпринимательского духа студентов университетов (GUESSS) за 2018 год, доля студентов-предпринимателей женского пола ниже, чем их коллег мужского пола. Это гендерное соотношение остается неизменным даже через пять лет после окончания университета. Примечательно, что предпринимательская активность молодых женщин вписана в более широкий национальный контекст.

Исследователи задались целью выяснить, может ли поддержка со стороны близкого окружения переломить эту тенденцию для женщин.

Роль культурных факторов и благоприятного окружения

Предыдущие исследования показали, что ограниченный доступ к финансовым ресурсам, особенно в странах с консервативными ценностями, которые подчеркивают групповую солидарность, послушание и традиционный социальный порядок, способствует гендерному разрыву в предпринимательстве. Для молодых женщин культурные факторы играют решающую роль, особенно на ранних этапах их карьеры. Они часто демонстрируют более низкую самооценку и более сильный страх неудачи.

Эмоциональная поддержка, одобрение со стороны близкого окружения и доступ к ресурсам очень важны для молодых женщин, особенно на начальных этапах их предпринимательского пути. Семья часто становится важнейшим источником стартового капитала для начинающих предпринимательниц. Репутация и связи семьи также имеют большое значение, поскольку они облегчают доступ к необходимым ресурсам, включая качественную и своевременную информацию, что облегчает процесс заключения сделок.

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Главное отличие женского бизнеса от мужского? О стремлении к совершенству и интуиции. Настя Миронова
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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