Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские туристы рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции
Эксперт объяснил, как превратить захолустный Тобольск в цветущий город Сибири
Иммунолог Грек порекомендовала россиянам есть лук и чеснок для отпугивания комаров
В Тюмени связали себя узами брака несколько девушек младше 15 лет
В России начинается дефицит моторных масел
Белорусские чиновники пересядут на автомобили "БелДжи"
Читатели Haber7 пригласили Россию в НАТО после слов Путина о сожжении Корана в Швеции
Актриса Татьяна Васильева призналась, что ей стыдно за донос на Иосифа Райхельгауза
9 главных и недопустимых ошибок полива ваших посадок на даче

Учёные обнаружили гул в космосе, который может свидетельствовать о рождении Вселенной

3:21
Наука

Несколько групп специалистов по всему миру сделали революционное открытие, которое представляет собой убедительное доказательство воздействия гравитационных волн на нашу галактику. Это открытие, сделанное путем анализа временных сигналов, испускаемых пульсарами, предполагает наличие гигантских, длинноволновых гравитационных волн, проходящих через космос. Хотя до прямого обнаружения еще далеко, вероятность значимости этих находок превышает 99 процентов.

Учёные обнаружили гул в космосе, который может свидетельствовать о рождении Вселенной
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Сложная задача

Массивные космические события порождают гравитационные волны, похожие на рябь, распространяющуюся по пруду, когда в него бросают камень. Эти волны распространяются в пространстве-времени, растягивая и сжимая его во всех направлениях со скоростью света. Хотя пространство-время должно кишеть гравитационными волнами из-за множества космических событий, происходящих во Вселенной, их обнаружение становится сложной задачей на более длинных наногерцовых волнах, которые могут охватывать световые годы. Размеры Земли ограничивают нашу способность наблюдать их, особенно волны, порожденные массивными событиями, такими как слияния сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик.

Радиопульсары

К счастью, наша галактика предлагает решение этой проблемы. Радиопульсары, быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают сигналы в точно установленное время, могут быть подвержены влиянию наногерцовых гравитационных волн. Эти пульсары действуют как космические маяки, испуская лучи радиоизлучения от своих магнитных полюсов, которые проносятся мимо Земли. Скрупулезно анализируя время этих импульсов, которые отличаются удивительной точностью, мы можем обнаружить тонкое растяжение и сжатие пространства-времени, вызванное гравитационными волнами.

Первые признаки этого сигнала были замечены ранее: в январе 2021 года NANOGrav опубликовал работу, в которой изложил свои предварительные выводы по данным синхронизации пульсаров. Международный массив синхронизации пульсаров последовал их примеру в январе 2022 года со своим собственным набором пульсаров.

Причины возникновения

Хотя точная причина наблюдаемого сигнала остается неубедительной из-за отсутствия подтвержденного обнаружения гравитационных волн, наиболее вероятным объяснением являются сверхмассивные черные дыры. Ожидается, что слияние этих колоссальных небесных объектов породит огромное количество гравитационно-волнового шума, сравнимого с ревом моря.

Однако сверхмассивные черные дыры — не единственный потенциальный источник гравитационного волнового фона. Другие возможности включают космические струны, фазовые изменения во Вселенной и быстрое раздувание пространства после Большого взрыва. Рождение самой Вселенной также могло породить гравитационные волны, хотя их длина волны была бы столь же огромной, как и сама Вселенная, что сделало бы их недоступными для наших нынешних возможностей обнаружения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ нас всех ИЗМЕНИЛИ! Что это? | РАЗБОР
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске
Смерть неотвратима: в ВСУ паника после удара по краматорскому кафе
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Сивков предсказал повторение мятежа через несколько месяцев
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Кедми: дальнейшие шаги США после провала наступления ВСУ — это переговоры
Зам Суровикина рассказал, где находится генерал-полковник
Рассекречено Discreed: США отдадут Киеву ядерное оружие или приказ Польше атаковать
Рассекречено Discreed: США отдадут Киеву ядерное оружие или приказ Польше атаковать
Последние материалы
Капитан Гундаров назвал польские части на Западной Украине законными целями ВС РФ
Врач РФ Гридина назвала продукты, помогающие снизить уровень холестерина в крови
Врач Сергей Агапкин заявил, что для людей с лишним весом быстрая ходьба полезнее бега
Эндокринолог предупреждает: наушники могут быть опасны
Учёные обнаружили гул в космосе, который может свидетельствовать о рождении Вселенной
Вечно вторая: трагическая судьба советской фигуристки Киры Ивановой
Польский профессор потребовал от Зеленского извинения за Волынскую резню
Исследователи выяснили, что шоколад помогает справиться с джетлагом
Почему уставшие шмели засыпают внутри цветов с пыльцой
Актриса РФ Татьяна Васильева считает, что уехавшие артисты возвращаются, как тараканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников