Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Эффективные лечебные свойства тысячелистника
Российские учёные изобрели новый метод вакцинации
Кардиологи назвали упражнения для борьбы с гипертонией
Как оптимально ухаживать за растущими по соседству огурцами и кукурузой
Глава МИД Эли Коэн: Израиль не намерен обсуждать с Украиной политику по оказанию помощи
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о массовых мемах на него: "Вчера мне было не смешно"
МИД РФ: Пекин выразил поддержку усилиям Москвы по стабилизации ситуации в стране 24 июня
Власти КНДР выразили России поддержку в ситуации с попыткой мятежа

В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль

1:16
Наука

Морские археологи разработали комплексный план по извлечению останков древнего корабля, пролежавшего под водой более трех тысячелетий. Несмотря на то, что судно было изготовлено вручную много веков назад, оно сохранило прекрасное состояние.

Уникальное архитектурное чудо

По оценкам, судно было построено в XII-X веках до нашей эры, оно обладает уникальной архитектурой, техникой строительства, методами сборки и системами гидроизоляции корпуса, не имеющими аналогов в регионе. Несмотря на замечательное состояние и дизайн, судно, скорее всего, представляет собой типичный пример древних подходов к кораблестроению, возникших в этом уголке Средиземноморья.

Продолжающиеся работы по исследованию

Фрагменты судна были первоначально изучены в 2008 году. С тех пор исследователи продолжают погружаться на глубину для дальнейшего изучения, одновременно работая над трехмерной реконструкцией этой необычной находки. Собирая воедино найденные остатки, эксперты надеются получить бесценные сведения о древнем морском мастерстве и разгадать секреты, хранящиеся в лодке "Замбратия".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ КОРАБЛИ КОТОРЫЕ ЗАТОНУЛИ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике

Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.

"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Последние материалы
В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль
Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Эффективные лечебные свойства тысячелистника
Российские учёные изобрели новый метод вакцинации
Кардиологи назвали упражнения для борьбы с гипертонией
Учёные обнаружили, что кенгуру не всегда прыгали
Как оптимально ухаживать за растущими по соседству огурцами и кукурузой
Топ-5 достопримечательностей Башкирии
Глава МИД Эли Коэн: Израиль не намерен обсуждать с Украиной политику по оказанию помощи
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о массовых мемах на него: "Вчера мне было не смешно"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников