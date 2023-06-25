В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль

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Морские археологи разработали комплексный план по извлечению останков древнего корабля, пролежавшего под водой более трех тысячелетий. Несмотря на то, что судно было изготовлено вручную много веков назад, оно сохранило прекрасное состояние.

Уникальное архитектурное чудо

По оценкам, судно было построено в XII-X веках до нашей эры, оно обладает уникальной архитектурой, техникой строительства, методами сборки и системами гидроизоляции корпуса, не имеющими аналогов в регионе. Несмотря на замечательное состояние и дизайн, судно, скорее всего, представляет собой типичный пример древних подходов к кораблестроению, возникших в этом уголке Средиземноморья.

Продолжающиеся работы по исследованию

Фрагменты судна были первоначально изучены в 2008 году. С тех пор исследователи продолжают погружаться на глубину для дальнейшего изучения, одновременно работая над трехмерной реконструкцией этой необычной находки. Собирая воедино найденные остатки, эксперты надеются получить бесценные сведения о древнем морском мастерстве и разгадать секреты, хранящиеся в лодке "Замбратия".

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