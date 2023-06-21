Planet Today: учёные-геологи оценили разделение Африка на две части

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Гигантский разлом медленно, но неуклонно разламывает Африку, которая является вторым по величине континентом на Земле. Учёные из Лондонского геологического общества сообщили, что этот процесс уже привёл к образованию сети долин, простирающихся на протяжении около 3500 километров. Однако вопрос о том, полностью ли Африка разделится, вызывает неоднозначные прогнозы. Об этом пишет Planet-today.

Фото: pixabay.com

Один из сценариев предполагает отделение основной части Сомалийской плиты от остальной Африки с образованием моря между ними. Другой сценарий предвидит лишь разделение восточной Танзании и Мозамбика.

Учёные утверждают, что если разлом в Африке всё же произойдёт, это случится не в ближайшем будущем. На данный процесс затратится огромное количество времени. Они оценивают, что на воссоздание Сомалийской плиты потребуется более миллиона лет.

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