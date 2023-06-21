Гигантский разлом медленно, но неуклонно разламывает Африку, которая является вторым по величине континентом на Земле. Учёные из Лондонского геологического общества сообщили, что этот процесс уже привёл к образованию сети долин, простирающихся на протяжении около 3500 километров. Однако вопрос о том, полностью ли Африка разделится, вызывает неоднозначные прогнозы. Об этом пишет Planet-today.
Один из сценариев предполагает отделение основной части Сомалийской плиты от остальной Африки с образованием моря между ними. Другой сценарий предвидит лишь разделение восточной Танзании и Мозамбика.
Учёные утверждают, что если разлом в Африке всё же произойдёт, это случится не в ближайшем будущем. На данный процесс затратится огромное количество времени. Они оценивают, что на воссоздание Сомалийской плиты потребуется более миллиона лет.
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