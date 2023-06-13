Lenta.ru: среди туристов из России растёт популярность поездок в Африку

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы отдают предпочтение отдыху в северных районах Африки. Отпуск по системе "всё включено" предлагают провести в гостиничных комплексах, например, Туниса, Египта или Марокко. Об этом пишет Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

Как отметила гендиректор туристической компании Майя Котляр, речь не идёт о массовом туризме, но Африка в сегменте самостоятельного отдыха класс "люкс" — безусловный тренд. Число российских туристов на континенте растёт с каждым годом на 30-40 процентов, и сейчас оно исчисляется десятками тысяч человек, отметила эксперт.

Ранее туристы из РФ стали массово жаловаться, что им начали хамить в отелях Турции.

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