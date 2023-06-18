Во Франции в регионе Миал находится крупнейшая сеть подземных пещер Трубак. Одной из главных достопримечательностей этого места является странный и необъяснимый феномен, который получил название "Cта тысяч солдат", сообщает Gismeteo.
Как утверждают современные спелеологи, ходы системы простираются вдвое-втрое дальше, чем ранее предполагалось, и достигают примерно 10 километров в длину. В пещерах в прошлом находили убежище различные люди, включая и разбойников-трабуйкаров.
Учёные не могут понять, как формируются под водой образования из минералов. В их составе 95 процентов кальция и 5 процентов глины. Но в отличие от других характерных образований пещер, таких как сталагмиты и сталактиты, "Сто тысяч солдат" не имеют нависающих над ними "партнёров".
Объяснить все аспекты этого явления пока не может ни одна теория о его происхождении.
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