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Тайна "Ста тысяч солдат" скрывается в подземных пещерах Франции

1:00
Наука

Во Франции в регионе Миал находится крупнейшая сеть подземных пещер Трубак. Одной из главных достопримечательностей этого места является странный и необъяснимый феномен, который получил название "Cта тысяч солдат", сообщает Gismeteo.

Тайна "Ста тысяч солдат" скрывается в подземных пещерах Франции
Фото: pixabay.com

Как утверждают современные спелеологи, ходы системы простираются вдвое-втрое дальше, чем ранее предполагалось, и достигают примерно 10 километров в длину. В пещерах в прошлом находили убежище различные люди, включая и разбойников-трабуйкаров.

Учёные не могут понять, как формируются под водой образования из минералов. В их составе 95 процентов кальция и 5 процентов глины. Но в отличие от других характерных образований пещер, таких как сталагмиты и сталактиты, "Сто тысяч солдат" не имеют нависающих над ними "партнёров".

Объяснить все аспекты этого явления пока не может ни одна теория о его происхождении.

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ВНУТРИ ДРЕВНЕЙ ПЕЩЕРЫ ПРОИЗОШЛО НЕЧТО!!! УЧЁНЫЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЕРИТЬ!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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