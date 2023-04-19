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Генетик Крутовский считает, что приоритетной гипотезой старения является мутационная теория

1:07
Наука

Профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ), генетик Константин Крутовский рассказал о мутационной теории старения.

Генетик Крутовский считает, что приоритетной гипотезой старения является мутационная теория

По словам профессора, наиболее доказательной теорией старения является мутационная. Эксперт отмечет, что за счёт процесса мутаций в геноме происходят возрастные изменения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Говоря конкретнее, именно такие мутации приводят к основным признакам старения, таким как потеря эластичности кожи, уменьшение размера тела, потеря волос, изменения в костной ткани и др.

Тем не менее мутационная теория старения не является единственной, подчеркивает учёный. Также существует теория, описывающая старение как заложенную в организм программу. Эта теория описывает несколько редких явлений — синдром преждевременного старения или прогерию. Основная её идея заключается в том, что программа старения в организме человека включается слишком рано.

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Теории старения
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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