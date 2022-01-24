Ученые из Австралии научились по глазам определять срок жизни человека

Истинный возраст человека можно определить, если хорошо посмотреть ему в глаза. Такое открытие сделали австралийские ученые из центра глазных исследований (CERA). Они разработали программу, способную по глазам, а точнее по сетчатке, не только определить биологический возраст человека, но и предсказать, какие проблемы со здоровьем он может испытать в будущем и даже сколько лет проживет. Об этом сообщает ВВС.

Алгоритм дает столь точные результаты, что в ходе экспериментов позволил вычислить возраст 47 тысяч британцев среднего и пожилого возраста с погрешностью не более 3,5 лет.

По времени исследования были растянуты более чем на десятилетие, поэтому с момента, когда были сделаны снимки, умерли почти две тысячи человек. В эту группу как раз и попало большинство тех, чья сетчатка выглядела старше.

Ранее подобные исследования уже проводились. Они позволили предположить, что по состоянию клеток глазного дна можно делать выводы о грозящих человеку сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками и другими органами. Новое исследование впервые указало на то, что по сетчатке можно судить и о продолжительности жизни в целом.

Ученые считают, что состояние тканей сетчатки дает важную визуальную информацию о состоянии мозга и сердечно-сосудистой системы. Таким образом, сетчатка глаза — это окно, в котором можно увидеть существующие и грядущие неврологические проблемы.

"Проделанная нами работа подтверждает гипотезу о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения организма и весьма чувствительна к совокупному урону, который наносит этот процесс, повышающий риск летального исхода", — резюмировали авторы исследования.

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