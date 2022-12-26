Научрук НЦФМ Сергеев заявил о трёх направлениях, которыми займутся математики РФ

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) будет развивать архитектуру суперкомпьютеров, создавать фотонные вычислительные устройства, разрабатывать программное обеспечение для машин с повышенной производительностью и искусственный интеллект (ИИ), максимально приближённый к человеческому. Об этом проинформировал научный руководитель Национального центра физики и математики, экс-глава РАН, академик РАН Александр Сергеев, пишет "Газета.Ru".

"Современные суперкомпьютеры обладают, как правило, гетерогенной структурой, состоящей из различного типа вычислительных элементов или процессоров. Каждый из них выполняет ту работу, которая для него лучше подходит. Например, процессор на видеокарте специализируется на работе с изображениями. В этой гетерогенности — особенная возможность ускорения компьютеров. То есть, мы будем увеличивать производительность компьютера не просто за счёт повышения тактовой частоты процессора, здесь ресурс уже сильно исчерпан, а на основе использования современных архитектур, позволяющих умно распределять задание по разным типам вычислителей. И создание архитектур суперкомпьютеров, которые позволят продвинуться по производительности, — одно из важных направлений будущего развития информационных наук в России", — сказал эксперт.

Внедрив оптические вычислительные компоненты, можно будет повысить производительность ПО. Предполагается, что обработкой информации займутся фотоны.

Также специалисты НЦФМ будут разрабатывать софт для суперкомпьютеров. Их производительность достигнет зеттафлопсного уровня (1021-1022 Флоп/с).

Сергеев сообщает, что учёные хотят создать сильный ИИ. Для этого перестанут использовать примитивные нейросети и перейдут к нейроморфному интеллекту, который максимально имитирует работу мозга человека.

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