Российский имплант для маммопластики в 50 раз дешевле импортных аналогов

В Кубанском государственном медицинском университете разработана технология производства биоимплантов для пластической хирургии. По словам разработчиков, материал в десятки раз дешевле иностранных аналогов.

Новинка может быть использована при реконструкции молочных желёз, ушивании грыжи или во время косметических операций, рассказали создатели изданию "Известия".

"Себестоимость разработанного материала размером, например, 7 на 10-15 см — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Зарубежный аналог такого размера стоит около 500 тысяч рублей", — пояснила глава лаборатории Карина Мелконян.

Она добавила, что в качестве основы взят биологический материал, готовить который помогает уникальная запатентованная методика. В результате имплант показал чрезвычайно высокую совместимость с тканями человеческого организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.