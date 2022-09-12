Орнитолог объяснил нашествие насекомых в Новосибирске долгим и тёплым летом

Жители Новосибирска в начале осени жалуются на обилие насекомых в городе и за его пределами. Горожане отмечают, что сейчас вновь появилось большое количество мух, комаров, мошек и божьих коровок, пишет atas.info.

Однако новосибирский орнитолог Алексей Яновский уверен, что ничего аномального в этой ситуации нет. По мнению специалиста, появление большого количества насекомых — это нормальное явление для продолжительной тёплой погоды. Кроме того, он не считает, что их настолько много, чтобы это можно было назвать "нашествием".

"Я ничего особого за лето-начало осени не заметил: комаров, мошкары и мух было не так много. Но лето выдалось очень уникальным — теплым и долгим, поэтому это могло повлиять. Насекомые были разнообразные. У них короткий период развития и за благоприятные месяц-полтора они успевают вырасти, тогда их снова горожане могут наблюдать активно", — рассказал эксперт.