В Мексике найдена гигантская тайная пещера

В Мексике на территории штата Кинтана-Роо исследователи нашли самую большую в мире затопленную пещеру. Протяженность пещеры составляет 347 километров, сообщается на сайте проекта Gran Acuífero Maya.

Фото: Gran Acuífero Maya

Специалисты связали две крупные пещерные системы Сак-Акутн и Дос Охос, которые находятся под водой в северной части полуострова Юкатан. И тогда они нашли гигантскую пещеру.

Обнаруженная пещера представляет собой уникальный подводный объект археологии.

В Сак-Актун сохранились более сотни археологических контекстов. Среди в том числе есть свидетельства о первых поселенцах Америки и данные о наследии культуры майя. Работа над исследованием велась 10 месяцев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что следы ДНК, принадлежащие неизвестным науке животным были обнаружены в вулканических пещерах Антарктиды. Ученые из Австралийского национального университета, сделавшие это открытие, уверены: здесь кипит жизнь.

В журнале Polar Biology, где были опубликованы результаты исследований, рассказывается о том, что на остров Росса, один из самых южных на планете, прибыла группа ученых во главе с Керидвен Фрейзер. На этом острове находится действующий вулкан Эребус.

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