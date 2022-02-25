Вильфанд рассказал, когда в Москве ждать весну

По словам научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда, приход весны в Москву в этом году ожидается в начале марта.

Уже в первый же день календарной весны в столице будет теплее нормы на 2 — 2,5 градуса.

"Погода будет обусловлена областью повышенного давления. Днем ожидается солнышко и температура до +4 градусов. Не исключено, что с 2 марта температура будет еще выше и поднимется до 3-6 градусов", — пообещал Вильфанд в беседе с изданием "Москва 24".

При этом глава Гидрометцентра напомнил, что о наступлении настоящей климатической весны речи пока не идёт, потому что в марте нередко возвращаются холода и морозы.

Устойчивое же тепло придёт в Москву в конце марта, а снег сойдёт, вероятнее всего, лишь в конце первой декады апреля, отметил Вильфанд.

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