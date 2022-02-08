Вильфанд сообщил, где ждать оттепель и сибирские морозы

Синоптик предсказал необычную погоду в некоторых регионах России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это произойдёт в ближайшие дни, передает ТАСС.

Так, на европейской части РФ температура превысит норму. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов. В Санкт-Петербурге в течение недели температура ожидается на 6-10 градусов выше нормы, настанет оттепель. Ночью в городе также будет тепло. Не исключены осадки в виде мокрого снега.

В других регионах России, в том числе Юг Западной и Средней Сибири, к концу рабочей недели похолодает. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы. Как отметил Вильфанд, это связано с развитием Сибирского антициклона, определяющего холодную погоду на данной территории в зимнее время года. Сибирские морозы придут в Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Хакасию, Иркутск.

Ранее синоптики прогнозировали пушкинские "мороз и солнце".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен