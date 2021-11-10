Космонавт Ефремов рассказал о космическом мусоре на орбите Земли

Космонавт Денис Ефремов рассказал о тонкостях работы на Международной космической станции. Так, он признался, что время от времени ему необходимо уворачиваться от космического мусора.

"МКС довольно часто совершает манёвры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих манёвров, тем опаснее это всё и сложнее", — поделился Ефремов с Телеканалом "360".

Также космонавт отметил, что нет каких-то жёстких правил, которые регламентируют количество мусора, которое космические державы могут оставлять на орбите. При этом там нередко остаются какие-то компоненты от ракет и старые спутники.

Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на борту Международной космической станции, сообщил о пропаже шестигранных насадок на инструменты на 8, 10 и 12 и попросил привезти их на МКС.

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