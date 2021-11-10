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Космонавт Ефремов рассказал о космическом мусоре на орбите Земли

Наука

Космонавт Денис Ефремов рассказал о тонкостях работы на Международной космической станции. Так, он признался, что время от времени ему необходимо уворачиваться от космического мусора.

Космонавт Ефремов рассказал о космическом мусоре на орбите Земли

"МКС довольно часто совершает манёвры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило, космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих манёвров, тем опаснее это всё и сложнее", — поделился Ефремов с Телеканалом "360".

Также космонавт отметил, что нет каких-то жёстких правил, которые регламентируют количество мусора, которое космические державы могут оставлять на орбите. При этом там нередко остаются какие-то компоненты от ракет и старые спутники.

Ранее российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на борту Международной космической станции, сообщил о пропаже шестигранных насадок на инструменты на 8, 10 и 12 и попросил привезти их на МКС.

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МКС: и снова в космос
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Владимир Губарев
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