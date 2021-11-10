На МКС исчезли насадки для шестигранников

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на борту Международной космической станции, сообщил о пропаже шестигранных насадок на инструменты на 8, 10 и 12 и попросил привезти их на МКС.

"Обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю — нигде нет", — сказал Шкаплеров, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, Шкаплеров просит доставить на станцию "штук по пять" насадок на 8 и на 12.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, вместе с ними находится гражданин США Марк Ванде Хай.

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