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Игры для тренировки мозга не повышают умственные способности

Наука

Широко распространено мнение о том, что онлайн-игры улучшают умственные способности человека, а также речевые навыки и память.

Учёные решили это проверить. Результаты исследования специалисты опубликовали в апрельском журнале экспериментальной психологии.

Они провели эксперимент, в результате которого сравнили более 1000 человек, которые регулярно пользуются тренажёрами для мозга, с примерно 7500 людьми, которые не увлекаются ими.

Оказалось, что между людьми из обеих групп не было большой разницы. Иными словами, тренажёры для мозга не выполняют эту функцию.

Исследователи привлекли 8 563 добровольца через компанию Cambridge Brain Sciences, которая проводит оценки для измерения здоровой функции мозга.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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