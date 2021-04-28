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В дельте Нила обнаружены доисторические гробницы

Наука

Археологи обнаружили в дельте Нила уникальный комплекс из 110 захоронений, которые относятся к ранней истории Египта.

В дельте Нила обнаружены доисторические гробницы

О находке сообщает агентство Ahram Online.

68 захоронений относятся к эпохе Бото I и II, 5 — к эпохе Накада III, и 37 погребений были совершены в эпоху Второго промежуточного периода.

Как хоронили умерших в Древнем Египте

Захоронения эпохи Бото похожи на овальные ямы. Умерших хоронили на левом боку в позе эмбриона. К культуре данного периода относятся и погребения новорожденных детей. Младенцев хоронили в глиняных горшках.

В погребениях Второго промежуточного периода тоже обнаружили захоронения детей, но в глиняных саркофагах. Гробницы этого периода имели прямоугольную форму.

Также археологи нашли огромное количество артефактов, среди которых глиняные сосуды, горшки, амулеты, инструменты и ножи из кремня.

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