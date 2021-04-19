ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube

Поводом для проведения расследования послужили жалобы на немотивированную блокировку и удаление аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.
Ранее в Федеральную антимонопольную службу обратилась региональная общественная организация, представители которой пожаловались на действия компании Google. В результате проведённой проверки ФАС установила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Таким образом Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, считают в ведомстве. Подобные действия могут привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции.
"В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента", — сообщила пресс-служба ведомства.
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