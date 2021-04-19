Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пластический хирург назвал главную причину появления храпа
Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального
Билет и Король Лев: раскрыты самые странные имена жителей Подмосковья
О достопримечательностях Подмосковья расскажут в TikTok
"Тамбов" попросил включить клуб в Суперлигу
Томатный сок защитит от болезней сердца и сосудов
УЕФА окончательно определится с городами Евро-2020 до 23 апреля
Эксперты уверены в дальнейшем росте цен на недвижимость
Диетолог перечислила опасные для здоровья сезонных аллергиков продукты

ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube

Наука » Технологии » Интернет

Поводом для проведения расследования послужили жалобы на немотивированную блокировку и удаление аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube

Ранее в Федеральную антимонопольную службу обратилась региональная общественная организация, представители которой пожаловались на действия компании Google. В результате проведённой проверки ФАС установила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Таким образом Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, считают в ведомстве. Подобные действия могут привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции.

"В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента", — сообщила пресс-служба ведомства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российским чиновникам запретят использовать Google?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Кошек и собак обвинили распространении британских штаммов COVID-19
ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube
Биохимик раскрыла опасность бутилированной воды для здоровья
Пластический хирург назвал главную причину появления храпа
Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального
Олег Алексеев: Россия может войти в пятерку популярных туристических направлений
Билет и Король Лев: раскрыты самые странные имена жителей Подмосковья
Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский"
О достопримечательностях Подмосковья расскажут в TikTok
"Тамбов" попросил включить клуб в Суперлигу
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах

Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.

Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Российский шоу-бизнес
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Прогнозы и статистика
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Российский шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников