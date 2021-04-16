Американцы создали робота-змею для обследования днищ кораблей

Американские инженеры создали робота, который способен тщательно и оперативно исследовать состояние днища корабля и находящихся под водой деталей.

Благодаря тому, что робот имеет форму змеи, он способен проникнуть в самые труднодоступные места судна, эффективно справляясь со всеми поставленными задачами.

Ещё одним плюсом разработки является простое управление.

Обследование днища судна представляет собой довольно сложную задачу. Капитан каждого корабля мечтает о том, что сделать эту процедуру более быстрой и недорогой.

Без периодических обследований идти в плавание опасно.

Бывают ситуации, когда исследовать состояние днища приходиться прямо посреди рейса.

Ранее учёные из США разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард. В основе разработки пружинный каркас, имитирующий позвоночник.

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