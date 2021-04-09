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Космонавт Роман Романенко расскажет о своей профессии в прямом эфире

Наука » Экология » Космос

12 апреля стартует прямая трансляция с космонавтом и Героем России Роман Романенко. В ходе эфира он расскажет, как попасть в эту сферу, стать профессионалом и увидеть космос.

Космонавт Роман Романенко расскажет о своей профессии в прямом эфире

В 60-летний юбилей полёта Юрия Гагарина в космос есть возможность пообщаться с человеком, который знает о пребывании в атмосфере не понаслышке — лётчик-космонавт Роман Романенко выходил в открытый космос дважды. В первый раз он провёл на космическом корабле 185 суток, а во второй — 145 дней.

Сейчас он хочется поделиться с аудиторией рассказом о том, как отбирают в астронавты, что необходимо знать перед полётом и как космос меняет человека.

"Мне постоянно задают вопросы, как стать космонавтом, как организован быт на Международной космической станции, какие исследования проводят космонавты и как эксперименты на орбите помогают земной науке. 60-летие первого полёта человека в космос, юбилей подвига Гагарина — отличный повод рассказать о роли космоса в нашей жизни", — отметил Роман Романенко.

Прямая трансляция начнётся в личном аккаунте Романа в Instagram в 8:30 утра.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Владимир Губарев
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