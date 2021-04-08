С помощью масла пихты эффективность медицинских масок можно повысить в 20 раз, утверждают пермские учёные.
Они провели эксперимент, в процессе которого внешние стороны масок обработали 10% спиртовым раствором этого масла. После того, как спирт растворялся, на маске оставались следы, которые являются активными элементами раствора.
Участники эксперимента должны были носить эти маски в течение трёх часов. Потом учёные оценили их активность.
В результате оказалось, что маски, обработанные раствором пихтового масла, более устойчивы к проникновению опасных микроорганизмов.
Возможно, что в перспективе такие маски можно будет использовать для профилактики заражения в период эпидемий ОРВИ.
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