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Пихтовое масло повышает эффективность медицинских масок в 20 раз

Наука

С помощью масла пихты эффективность медицинских масок можно повысить в 20 раз, утверждают пермские учёные.

Они провели эксперимент, в процессе которого внешние стороны масок обработали 10% спиртовым раствором этого масла. После того, как спирт растворялся, на маске оставались следы, которые являются активными элементами раствора.

Участники эксперимента должны были носить эти маски в течение трёх часов. Потом учёные оценили их активность.

В результате оказалось, что маски, обработанные раствором пихтового масла, более устойчивы к проникновению опасных микроорганизмов.

Возможно, что в перспективе такие маски можно будет использовать для профилактики заражения в период эпидемий ОРВИ.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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