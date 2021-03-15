Гибкие пленки-сенсоры обнаружат химикаты на овощах и фруктах

Российские учёные разработали гибкие плёнки-сенсоры на основе наночастиц серебра для обнаружения пестицидов и других химикатов на поверхностях овощей и фруктов. Об этом сообщает "RT".

Способ определения следов опасных химических соединений с помощью таких плёнок станет быстрее, дешевле и мобильнее, чем прежде, утверждают исследователи. По их мнению, разработка найдёт применение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

"Технология перспективна. На рынке уже есть решения портативных раман-установок, которые можно совместить с нашими плёнками-сенсорами. До этого в сенсорах использовались очень высокие концентрации серебра. Введение меламина помогло снизить эти показатели на порядок", — сообщила в беседе с RT профессор, директор Научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО Екатерина Скорб.