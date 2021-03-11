Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Смартфоны сейчас являются нашими спутниками практически во всех делах, на работе и на отдыхе. И иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию — настоящее проклятье для его хозяина.

Как же "вылечить" телефон? Необходимо почистить оперативную память. Но надо знать, как это правильно делать. Советы об этом дал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что часто память забивается медиафайлами, которыми мы обмениваемся в мессенджерах. Чтобы это предотвратить, специалист советует выключить в настройках автоматическую загрузку медиафайлов.

В первую очередь важно чистить кэш работающих чаще других приложений, а также историю в браузере. СМС хранить тоже не стоит. Конечно, можно скачать на телефон "чистящие" память приложения, но за "халяву" можно поплатиться занесенным вирусом.

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