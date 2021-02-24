Эксперт объяснил, как подготовить смартфон к ремонту

В смартфоне хранится огромное количество личной информации пользователя: от фотографий до доступа в банковским счетам. О том, как защитить данные, если телефон нужно сдать в ремонт, в интервью "Радио 1" рассказал эксперт столичной сети сервисных центров Норик Аракелян.

"Во-первых, надо выбрать правильный сервис — нельзя отдавать смартфон первому попавшемуся мастеру. Надо обращать внимание на репутацию, изучить отзывы о сервисном центре. Если мастер настаивает, чтобы вы сообщили ПИН-код или отключили его, это повод задуматься, стоит ли отдавать ему гаджет. Тут важно, в чём именно проблема в телефоне, что нуждается в ремонте. ПИН-код мастеру нужен далеко не всегда", — пояснил он.

До того, как отдать телефон мастеру, рекомендуется сделать резервное копирование всех данных, так как сдавать пустой телефон намного безопаснее.

В третьих, необходимо проверить IMEI-код, чтобы обезопасить себя от подмены гаджета.

"IMEI-код — это серийный номер вашего устройства. Если после ремонта он изменился, значит, устройство у вас подменили. Такое тоже бывает", — предупредил Аракелян. Он также посоветовал перед сдачей смартфона в ремонт уточнить в открытых источниках, сколько времени в среднем занимают те или иные работы. И если мастер затягивает сроки и предлагает оставить гаджет на день-два, это должно насторожить.