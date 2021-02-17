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Сотни видов млекопитающих могут быть заражены разными коронавирусами

Наука

Риск возникновения новых опасных для человека коронавирусов выше, чем считалось ранее. Они могут появиться в случае, если какой-либо представитель млекопитающих заразиться двумя разными штаммами. Это приведёт к рекомбинации вирусного генетического материала в одной клетке. К такому выводу пришли британские учёные из Ливерпульского университета в результате нового исследования, которое опубликовано в журнале Nature Communications.

Сотни видов млекопитающих могут быть заражены разными коронавирусами

Оказалось, комбинаций между видами млекопитающих и новыми штаммами в 11 раз больше, чем считалось ранее. Кроме того, в 40 раз больше видов самих млекопитающих, которые являются переносчиками четырёх и более видов коронавирусов. Так, азиатская пальмовая цивета - носитель 32 разных коронавирусов, а большая подковообразная летучая мышь — 68. Это говорит о том, что в природе могут возникнуть новые штаммы.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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