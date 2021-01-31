Магнитные бури не оказывают никакого влияния на самочувствие человека. Об этом заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал в эфире телеканала "Звезда".

"Если метеозависимому человеку скажите, то он себя плохо почувствует. А если не скажите, то он себя не будет чувствовать плохо", — отметил учёный.

"Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни", — пояснил Вибе.