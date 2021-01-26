Лунная пыль ядовита для человека

В результате нескольких миссий "Аполлон" смог доставить на Землю пыль, покрывающую лунную поверхность. Учёные изучили состав лунной пыли и пришли к выводу, что она токсична для человека и может даже спровоцировать развитие рака. Это открытие говорит о том, что люди не смогут в будущем жить на Луне.

Учёные провели несколько экспериментов. Сначала действию лунной пыли были подвержены ткани грызунов, а потом людей. Оказалось, что около 90% клеток погибло.

Эта проблема имеет большое значение. Астронавтов же от пыли защищает скафандр.

В будущем, если выходы в космос станут массовыми, то мелкие частички будут постоянно проникать в искусственно созданную среду, негативно влияя на здоровье людей.

В ближайшей перспективе инженеры планируют разработать новые способы защиты людей от воздействия лунной пыли.