"Кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара несут угрозу экосистеме Колумбии

Колумбийские экологи предупреждают о растущей угрозе для окружающей среды региона из-за кокаиновых бегемотов из частного зоопарка крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара, который незаконно ввёз этих животных из Африки, сообщает Telegraph.

В Колумбию он привёз четверых бегемотов, но когда наркоторговец скончался, они остались без присмотра и начали активно размножаться. На данный момент их популяция насчитает 80-100 особей.

Благодаря хорошим местным климатическим условиям и отсутствию врагов, к 2040 году численность этих животных может вырасти до 1500 и тогда сдерживать из распространение будет уже невозможно.

Бегемоты нарушают экосистему Колумбии: из-за их навоза зафиксирован рост концентрации в воде фосфатов и азота, утверждает эколог Натали Кастельбланко-Мартинес. Также они способны разносить опасные для человека заболевания.