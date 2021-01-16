Павел Дуров отказался от миллиардных инвестиций в Telegram

Западные фонды предложили Telegram инвестиции в размере 30 миллиардов долларов, однако основатель менссенджера Павел Дуров отказался от денег. Об это узнало издание The Bell.

По информации издания, фонды хотели заполучить долю от 5 до 10 процентов.

Ранее Telegram запрашивал финансирование у американских банков на сотни миллионов долларов. Однако Дуров хотел взять эти деньги в долг, не отдавая доли в мессенджере.