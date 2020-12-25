С 1 февраля 2021 года социальные сети могут заставить самостоятельно находить и блокировать нелегальный контент. Данную инициативу в интервью "Правде. Ру" прокомментировал эксперт по IT-технологиям Сергей Скрипников.

"В первую очередь нужно сказать, что всемирная сеть не имеет границ в отличие от физического пространства. Если человек находится в России и выложил какой-то нелегальный контент в западной социальной сети, которая даже не имеет российского юридического лица, относится ли наш закон к этому деянию — непонятно. Первая проблема — это трансграничность интернета.

В связи с этим закон в том виде, в котором он есть сейчас, работать не будет, потому что совершенно непонятно, к кому он будет относиться: только к российским юридическим лицам или к иностранным юридическим лицам.

Второй момент — это технический. Так, эксперты порой на протяжении уже десятилетий спорят о том, где грань между эротикой и порнографией, и сейчас подчас пересматривают своё отношение к каким-то фильмам, которые были популярны в 90-е, в 2000-е годы, которые тогда казались эротическими, а сейчас почему-то в некоторых из них находят элементы порнографии. Если люди не могут определиться с тем, что они считают легальным, корректным, некорректным, то как это могут сделать за них технологии?

Приведу простой пример. В последние годы происходит огромное количество нелепых скандалов, связанных с тем, что прокуратура, Роскомнадзор и прочие контролирующие органы требуют блокировать веб-страницы, на которых пользователи что-то написали. Например, новость о том, что кто-то покончил жизнь самоубийством является нелегальной? В ней пропагандируется суицид или нет?

Не поможет даже ИИ

Ежедневно люди "генерят" миллионы единиц контента — видео, тексты, картинки и так далее. Для того чтобы все это отследить, нужно нанять миллионы людей, либо обучать алгоритмы. Неизбежно будет происходить колоссальное количество ошибок, особенно это касается русского языка, где если одним образом поставить знаки препинания, то будет один смысл, другим образом — другой смысл.

Получается, нужно обучить искусственный интеллект, нейронные сети распознавать сарказм в словах людей. Это сложная задача. Понятно, что законодатели озадачились серьёзной проблемой, но решение, которое они нашли, не будет эффективным", — пояснил собеседник "Правды. Ру".