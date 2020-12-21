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С 1 февраля соцсети обяжут блокировать незаконный контент

Общество

С 1 февраля 2021 года социальные сети могут заставить самостоятельно находить и блокировать нелегальный контент. Данный вопрос обсуждается в Госдуме. Авторы законопроекта Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

С 1 февраля соцсети обяжут блокировать незаконный контент

К вредоносному контенту относятся порноматериалы с участием несовершеннолетних, а также любая информация, распространяющаяся с целью склонить детей к самоубийству или к совершению незаконных действий.

Также будет блокироваться контент, в котором говорится о том, как изготовить запрещённые средства, как совершить суицид, а также материалы с рекламой продажи алкоголя в интернете или интернет-казино.

В случае если владельцы соцсети не смогут самостоятельно определить степень противоправности контента, они могут отправлять его на рассмотрение в Роскомнадзор, который примет решение о необходимости блокировки, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что детям до 14 лет в России могут запретить пользоваться соцсетями.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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