Специалисты NASA ищут пригодные для жизни планеты

Астрономы из NASA начали изучать далёкие миры, которые могут оказаться пригодными для жизни людей. Все предполагаемые объекты вращаются вокруг своих звёзд, как Земля вокруг Солнца, сообщает ecovologda.com.

Благодаря этому у астрономов есть возможность видеть другие планеты. Они освещены светом звёзд, поэтому проводить наблюдения за этими планетами несложно. Однако существуют объекты, которые находятся далеко в космосе. Туда свет не проникает, поэтому их очень сложно обнаружить.

Такие планеты называют изгоями. Именно одно из таких небесных тел недавно обнаружили специалисты NASA. Учёные считают, что оно очень похоже на Землю.

Специалисты предполагают, что планеты, так же как и другие тела в космосе, является обломком древней звезды.

Ранее учёные утверждали, что за пределами нашей Солнечной системы - как утверждают учёные - есть множество планет, на которых условия для жизни лучше, чем на Земле.