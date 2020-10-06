В "ближайшем" космосе есть 24 пригодных для жизни планеты

За пределами нашей Солнечной системы — как утверждают учёные — есть множество планет за на которых условия для жизни лучше, чем на Земле.

Результаты исследования, проведённого группой специалистов под руководством Дирка Шульца-Макуха, опубликованные сегодня в журнале Astrobiology, показали:

существуют как минимум две дюжины планет с условиями, которые могут быть более подходящими для жизни, чем на Земле, включая миры, которые старше, больше, немного теплее и, возможно, влажнее;

некоторые из "сверхжизненных" миров также вращаются вокруг звезд, которые более дружелюбны к жизни, чем наше Солнце, потому что они изменяются медленнее и имеют более длительную продолжительность жизни.

"Иногда трудно передать этот принцип сверхжизненных планет, потому что мы думаем, что у нас есть лучшая планета, — говорит Шульце-Макух. — У нас есть огромное количество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них могут выжить в экстремальных условиях. Хорошо иметь адаптивные формы жизни, но это не значит, что у нас есть все самое лучшее."

Чтобы идентифицировать миры, представляющие интерес, учёные выбрали звёздные системы, которые, вероятно, имеют планеты, вращающиеся в пределах так называемой "зоны Златовласки" — звезды-хозяина, где условия "не слишком горячие или холодные", то есть такие, чтобы позволить воде существовать на поверхности.