За пределами нашей Солнечной системы — как утверждают учёные — есть множество планет за на которых условия для жизни лучше, чем на Земле.
Результаты исследования, проведённого группой специалистов под руководством Дирка Шульца-Макуха, опубликованные сегодня в журнале Astrobiology, показали:
"Иногда трудно передать этот принцип сверхжизненных планет, потому что мы думаем, что у нас есть лучшая планета, — говорит Шульце-Макух. — У нас есть огромное количество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них могут выжить в экстремальных условиях. Хорошо иметь адаптивные формы жизни, но это не значит, что у нас есть все самое лучшее."
Чтобы идентифицировать миры, представляющие интерес, учёные выбрали звёздные системы, которые, вероятно, имеют планеты, вращающиеся в пределах так называемой "зоны Златовласки" — звезды-хозяина, где условия "не слишком горячие или холодные", то есть такие, чтобы позволить воде существовать на поверхности.
К сожалению, в ближайшее время мы не посетим ни одну из этих 24 планет, так как все они находятся на расстоянии более 100 световых лет.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.