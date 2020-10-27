Почему летучие мыши стали главными резервуарами опасных вирусов?

Вирусологи из из Медицинской школы Нацуниверситета Сингапура выяснили, как у летучих мышей возникла устойчивость к вирусам, в том числе и к SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.

Летучие мыши являются своего рода резервуаром для многих вирусов, в частности вируса Эбола, атипичной пневмонии и нового коронавируса SARS-CoV-2.

Учёные не могли понять, почему эти существа стали рекордсменами среди млекопитающих по вирусному разнообразию.

Но в процессе нового исследования им удалось найти ответ на этот вопрос.

Устойчивость летучих мышей к вирусам связана тем, что у них нет иммунных рецепторов AIM-2, отвечающих за распознавание патогенной ДНК и запуск цепочки реакций, провоцирующих воспалительные процессы и гибель клеток. Это позволяет вирусам сохраняться в их организме и спокойно эволюционировать.