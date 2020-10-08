Палеонтологи открыли новый вид мозазавров

Канадские палеонтологи из Университета Альберты описали новый вид мозазавров — огромных ископаемых морских рептилий. Раньше эти существа находились на верхушке пищевой цепочки в океанах Земли.

Учёным известно более 10 видов мозазавров. Они жили около 70 млн лет на территории современного Марокко и достигали 17 метров в длину. У разных видов мозазавров были выявлены уникальные особенности, которые сформировались для адаптации к тем или иным условиям окружающей среды.

Новый вид мозазавров получил название Gavialimimus almaghribensis. Их особенность в том, что у этих рептилий была более узкая и длинная морда и соединённые зубы, напоминающие те, что палеонтологи находили у гариалов (родственники крокодилов). Судя по особенностям строения морды, Gavialimimus almaghribensis предпочитали охотиться на добычу определённого типа.

"Нам удалось подтвердить гипотезу, согласно которой внешний вид мозазавров менялся в зависимости от ареала. И это весьма важная деталь в мозаике, которую мы пытаемся сложить при изучении вымерших морских рептилий", — сообщили авторы научного исследования.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что английские палеонтологи нашли на острове "Уайт" новый вид динозавра.