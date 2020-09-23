Найден способ повысить способности к обучению у пожилых людей

Учёные из научной лаборатории Мемфиса обнаружили, почему пожилым людям сложно усваивать новую информацию. Специалисты провели эксперимент на грызунах.

Но полученные результаты могут быть использованы и для улучшения жизни людей.

Так появилась возможность разработать новые методики обучения иностранным языкам людей пожилого возраста. Специалисты считают, что эти методики будут более эффективными, чем действующие.

Оказалось, что главная причина появления проблем с усвоением информации связана с переизбытком такого вещества как аденозин, — с возрастом он скапливается в головном мозге. Если снизить его количество, то у человека автоматически улучшатся способности к обучению.

Ранее британские учёные пришли к выводу, что пожилые люди, проводящие за просмотром телевизора более трёх часов в сутки, гораздо быстрее теряют остроту ума и памяти.

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