Scientific Reports: телевизор ухудшает ум и память у пожилых

Пожилые люди, проводящие за просмотром телевизора более трех часов в сутки, гораздо быстрее теряют остроту ума и памяти. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает научный журнал Scientific Reports.
Ученые на протяжении шести лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцами. Выяснилось, что длительный просмотр телевизора негативно отражается на здоровье людей. Исследуемые, проводившие за телевизором более трех часов в день, заметно быстрее остальных теряли остроту ума и памяти.
Исследователи предполагают, что причиной этому может стать современный телевизионный контент. Стресс, связанный с постоянным наблюдением сцен насилия, вызывает выработку гормонов, негативно влияющих на работу центра памяти мозга.
Специалисты подчеркивают, что пассивное восприятие телевизионной информации и отсутствие коммуникации также ухудшает память пожилых людей. Сидячий образ жизни, сопутствующий длительному просмотру телевидения, отрицательно влияет на состояние сосудов головы и работу сердца.
Напомним, что по данным агентства News.ru, около 5% граждан России отказались от просмотра телевизора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи Калифорнийского университета установили связь между повторяющимся воздействием сюжетов с мест происшествий, терактов и из зон военных конфликтов и повышением процента физических и психических заболеваний среди телезрителей.
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