В Турции раскопали руины святилища VIII века

В Турции в озере Изник обнаружили базилику возрастом 1,5 тыс. лет.

Открытие удалось сделать благодаря тому, что из-за сильной засухи в стране снизился уровень воды в водоёмах. Сооружение увидело свет впервые с VIII века.

Учёные предполагают, что святилище оказалось под водой в результате сильного землетрясения. Место находки в римские и византийские времена было важным религиозным центром. Само сооружение принадлежит к раннехристианской архитектуре.

Специалисты провели детальную фото- и видеосъёмку. Снимки помогли определить, что сооружение располагалось всего в 20 метрах от берега.

Археологи обнаружили на территории строения интересные артефакты, среди которых были печати, которые принадлежали шотландским рыцарям.

Из базилики святого Неофита планируется создать подводный музей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую.

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