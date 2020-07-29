Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую

Археологи обнаружили в ходе раскопок на территории древнего города Перге (Турция) статую женщины эллинистического периода. Возраст находки составляют 1700 лет.

По словам специалистов, статуя сохранилась в виде двух частей — голова была отделена от туловища.

"Речь идет о статуе женщины третьего века нашей эры, которая сохранилась фрагментарно. После реставрации, подготовка к которой ведется уже сегодня, статуя женщины эллинистического периода будет экспонироваться в Археологическом музее Антальи", — рассказал профессор Седеф Кокай Кепче, археолог из Стамбульского университета Турции.

Раскопки на территории Перге проводятся с середины XX века. В 2009 году этот древний город стал частью предварительного перечня объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты считают, что в руинах древнего поселения могут скрываться ценные для науки находки, поэтому в будущем здесь также будут проводиться исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте обнаружили статую древнего бога Гора.

﻿