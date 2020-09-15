Палеонтологи обнаружили в Китае двух заживо погребённых динозавров

Палеонтологи обнаружили в провинции Ляонин (Китай) окаменевшие останки двух динозавров возрастом 125 млн лет. Судя по положению их тел, ящеры спасли и внезапно их засыпало землёй. Учёные предполагают, что это произошло в результате извержения вулкана.

В результате исследования палеонтологи выяснили, что размер динозавров составлял около метра. Они относятся к неизвестному науке виду, который получил название Changmiania liaoningensis — "Вечно спящие из Ляонина".

Учёные утверждают, что древние ящеры относились к ранним орнитоподам (птицетазовым) и питались растительной пищей.

Палеонтологи считают, что, возможно, Changmiania liaoningensis копали норы, как современные кролики, что очень редко для динозавров.

"Их шея и предплечья очень короткие, но крепкие, лопатки характерны для роющих позвоночных, а верхняя часть морды имеет форму лопаты", — пояснили авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае нашли останки ихтиозавра, подавившегося талаттозавром.