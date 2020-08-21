В Китае нашли останки ихтиозавра, подавившегося талаттозавром

Палеонтологи обнаружили на одном из участков провинции Гуйчжоу (Китай) останки ихтиозавра, который обитал в воде. Учёным удалось выяснить, что он умер при попытке проглотить талаттозавра длиной четыре метра.

Возраст останков ихтиозавра составляет 240 млн лет.

Ранее палеонтологи не находили полные остатки рептилий в желудках хищных динозавров времен мезозойской эры. То же относится и к морским рептилиям.

Палеонтологи назвали найденного ихтиозавра Guizhouichthyosaurus. По своим размерам и вероятной среде обитания он имел сходство с современными китами-косатками. Длина животного составляла не менее 5 метров, а вес — около 200 кг.

Учёные заинтересовались находкой, когда выяснилось, что внутри ихтиозавра слишком много костей. Специалисты пришли к выводу, что они принадлежат они талаттозавру. Вероятно, перед смертью животное пыталось проглотить четырёхметрового гиганта или его труп. Но он не рассчитал свои силы и подавился.

Данное открытие натолкнуло исследователей на мысли о том, что крупные морские рептилии времён раннего мезозоя всё же охотились на крупных животных. Сначала они избавляли свою жертву от головы и хвоста, а затем проглатывали.

Но иногда это заканчивалось печально не только для добычи, но и для самого хищника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах.