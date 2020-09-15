Петербургские учёные совместно с коллегами из других стран открыли новый вид насекомых — Tatupa grafei (усатый тропический клоп).
Он обитает на острове Борнео в Юго-Восточной Азии. Особенность Tatupa grafei насекомого в том, что этот не пьёт кровь человека и ведёт скрытный образ жизни.
У тропического клопа золотистое тело, покрытое пятнышками. Самцы в два раза меньше, чем самки.
Энтомологам ещё предстоит изучить новый вид насекомого. Так, учёные пока не знают, почему одной части представителей группы свойственен половой диморфизм, а другой нет, чем питаются Tatupa grafei и т. д.
Также специалистам нужно будет проверить, нет ли слова Tatupa в других языках, так как учёные просто его придумали. Вторая часть — grafei — образована от фамилии брунейского профессора Улмара Графе, который помог энтомологам.
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