В Азербайджане открыли новый вид бабочек древоточцев

Алтайские учёные совместно с азербайджанскими коллегами описали новый вид древоточцев (Cossidae). Это семейство бабочек, которые являются вредителями сельского хозяйства.

В процессе изучения профессор Алтайского госуниверситета Роман Яковлев и его коллега из Института зоологии Азербайджана Наталья Снегова выявили отличия нового вида от аналогичных видов рода Cossidae.

"При изучении образцов Cossidae, хранящихся в коллекциях Зоологического института Петербурга и Института зоологии Азербайджана, ученые обнаружили значительные внешние отличия нового вида от аналогичных палеарктических видов рода Cossidae", — сообщили в пресс-службу АлтГУ.

Российские и азербайджанские энтомологи надеются, что данное открытие позволит им претендовать на получение гранта для реализации нового научного проекта.

Новый вид бабочек обитает в центральной части Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней.