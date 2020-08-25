Алтайские учёные совместно с азербайджанскими коллегами описали новый вид древоточцев (Cossidae). Это семейство бабочек, которые являются вредителями сельского хозяйства.
В процессе изучения профессор Алтайского госуниверситета Роман Яковлев и его коллега из Института зоологии Азербайджана Наталья Снегова выявили отличия нового вида от аналогичных видов рода Cossidae.
"При изучении образцов Cossidae, хранящихся в коллекциях Зоологического института Петербурга и Института зоологии Азербайджана, ученые обнаружили значительные внешние отличия нового вида от аналогичных палеарктических видов рода Cossidae", — сообщили в пресс-службу АлтГУ.
Российские и азербайджанские энтомологи надеются, что данное открытие позволит им претендовать на получение гранта для реализации нового научного проекта.
Новый вид бабочек обитает в центральной части Азербайджана.
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