В Индии разработали робота для сбора кокосов

Индийские инженеры разработали робота, который способен 22 раза за день залезать на пальму, чтобы собрать кокосовые орехи.

Стоит отметить, что даже очень опытный сборщик кокосов не может подниматься на пальму более 15 раз в день.

Специальное устройство состоит из рамы, которая может разъединяться и обхватывать пальму. На раме закреплены восемь колёс Илона (по фамилии разработчика), благодаря которым робот забирается на пальму высотой до 15 метров и наклоном до 30 градусов. Орехи срезаются с помощью дисковой пилы. В процессе тестирования роботу удалось собрать все орехи с 9-метровой пальмы менее чем за час. Для этого он совершить всего пять процедур подъёма-сбора-спуска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бразильские ученые разработали роботизированный нос, который с точностью в 98% определяет, созрел персик на дереве или нет.

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