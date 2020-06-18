Разработан электронный нос для определения зрелости персиков

Бразильские ученые разработали роботизированный нос, который с точностью в 98% определяет, созрел персик на дереве или нет.

Данная технология позволит дистанционно контролировать рост персиков и процесс сбора урожая машинами.

Принцип работы

Механизм работы электронного носа основан на процессе реакции химических сенсоров, сделанных из оксидов металлов. Технология применяется во многих отраслях пищевой промышленности.

С целью контроля спелости персиков специалисты выделили несколько стадий роста и вещества.

Электронный нос будет считать персики зрелыми, когда они достигли четвертой стадии спелости (71-100 дней).

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