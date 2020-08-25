На дне Индийского океана обнаружили частицы взорвавшейся сверхновой

Эксперты обнаружили на дне Индийского океана частицы взорвавшейся сверхновой. Исследователи выяснили, что последние 30 тысяч лет планета движется через облако газа, которое осталось после взрыва звезды.

Это доказывает то, что на дне океана были найдены следы радиоактивного железа-60. Такие атомы образуются только в недрах гибнущих звёзд. До этого учёные находили их во фрагментах лунных пород и в космосе.

Специалисты изучили образцы грунта, который был поднят со дна Индийского океана около берегов Австралии. Процесс формирования железных отложений под толщей воды длился непрерывно. Впервые железо появилось в отложениях возрастом 30 тыс. лет.

Пока исследователи не могут ответить на вопрос, где и когда произошёл взрыв сверхновой. Они предполагают, что это могло быть относительно недавно, потому что атомы железа ещё не исчезли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что геологи обнаружили в Индийском океане зарождение нового континента.