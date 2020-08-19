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Картографический сервис Google получил "красочное" обновление

Наука » Технологии

Компания Google объявила о выходе обновления для картографического сервиса Google Maps, сообщает портал Engadget. Теперь карты Google станут более яркими и удобными.

По словам разработчиков, новые версии карт обязательно понравятся обычным пользователям и любителям путешествий.

Для "оживления" карт специалисты использовали информацию из высокодетальных спутниковых фотографий. Так, территории лесных массивов теперь помечены зелёным, а открытые пространства — более светлым. Пустыни, водоёмы и пляжи обозначены однотонной заливкой.

"Естественные карты" включаются автоматически — при повышении степени масштабирования.

Разработчики не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают совершенствовать картографический сервис.

Ранее "Правда.Ру" писала, что поисковая система Google будет показывать 3D-модели динозавров.

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